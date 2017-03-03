В центре Мариуполя закрыли туристическое агентство, которое продавало несуществующие путевки

В 2014 году в центре Мариуполя супруги открыли туристическое агентство. После развода жена оставила помещение и все необходимое для ведения бизнеса и уехала в столицу, а супруг решил продолжить дело, но незаконно. Без правоустанавливающих документов, позволяющих заниматься продажей путевок, он установил вывеску с новым названием и начал принимать клиентов.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, мошенник продавал туры в Египет, Турцию, Дубаи и солнечную Грецию, стоимость каждого – от 20 до 30 тысяч гривен. Однако, лишившись денег, жертвы афериста на курорт так и не попадали.

В 2016 году по 2 фактам противоправной деятельности была собрана достаточная доказательная база, уголовное производство, открытое за ч.1,2 ст.190 «Мошенничество», было направлено в суд. Обманщика приговорили к 2 годам условно. Но он не сделал выводов и продолжил обманывать мариупольцев. На днях в правоохранительные органы обратилась женщина, которая отдала мужчине более 31 тысячи гривен за несуществующую путевку.

Правоохранители обращаются ко всем, кто так и не получил заказанной услуги в туристическом агентстве «5 звезд», с просьбой сообщить об этом в отдел полиции с целью всестороннего и полноценного проведения досудебного расследования.