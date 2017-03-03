Организаторы торговой блокады заявляют, что в Нацгвардии готовят силовой разгон

Организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что руководство Нацгвардии готовит силовой разгон их активистов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель штаба Анатолий Виногродский.
«Мы ожидаем силовых действий со стороны Национальной гвардии», - цитируют его «Украинские новости».
По словам Виногродского, на сегодняшний день активисты перекрыли три железнодорожные ветки. Последнюю работающую ветку - "Счастье-Валуйки" в Луганской области – планируют перекрыть в ближайшее время. Далее в планах – контроль всех автомобильных переходов вдоль линии разграничения.