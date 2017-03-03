На Донетчине в больнице нашли в пакете новорожденного ребенка

Сегодня утром в коридоре больницы Покровска медсестра нашла пакет. В нем, завернутый в пеленку, одеяло и детскую куртку, лежал младенец. Возле него лежала бутылочка с детской смесью, но записки не оставили.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в ходе осмотра выяснилось, что малыш родился 3-5 дней назад, его вес - 2,935 кг. Ребенок здоров и сейчас находится в детском отделении лечебного учреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ??опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ищут родителей младенца.