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Рубрика: Новости Мариуполя
03-03-2017, 18:02
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Бойченко против блокады: «Эта ситуация только усилит раскол»

В ходе сегодняшней пресс-конференции после сессии городского совета мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о последствиях торговой блокады для нашего города. Городской голова открыто заявил, что против блокады, потому что вскоре в Мариуполе могут остановить работу градообразующие предприятия, а половина населения останется без работы.

Кроме «Азовстали» и комбината имени Ильича, может прекратить работу и порт, а это еще 3,5 тысячи сотрудников. «Чтобы это было понятно в цифрах - при стандартной грузопереработке в месяц 1млн 200 тысяч тонн, сегодня мы перегружаем всего 350 тысяч тонн. Из этих 350 – 300 тысяч - это грузы двух мариупольских комбинатов «Азовсталь» и «Ильича», - пояснил директор предприятия Александр Олейник.

Далее кризис коснется малого и среднего бизнеса, ведь деятельность многих предпринимателей напрямую зависит от комбинатов.

В завершение Вадим Бойченко подчеркнул, что блокада «только усилит раскол» в стране, и добавил: «Я за то, чтобы были рабочие места, я за то, чтобы была достойная заработная плата, чтобы наполнялся городской бюджет, я - за развитие города Мариуполя - и точка!»


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»