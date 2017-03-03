Антрацит закупать в России не будем, невзирая на его острый дефицит из-за «блокадников»…

Украинское правительство, в лице пока одного министра – энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика инициирует расширение блокады Донбасса на торговлю с Россией.

В данный момент Украина оказалась на грани промышленного коллапса из-за почти месячной торговой блокады с Донбассом. Кому, как ни мариупольцам, знать, чем может обернуться такое противостояние для промышленности и всей экономики Украины вообще, и жизнеспособности Мариуполя, в частности. Острейший энергодефицит вскоре „грозит“ остановить, в первую очередь, два металлургических гиганта не только Мариуполя, но и всей страны, а вслед за ними и всю промышленность.

Полумиллионный город с большой долей вероятности вскоре останется с целой „армией“ безработных и опустошённым городским бюджетом… Но не будем разыгрывать негативный сценарий, а посмотрим, чем в этом положении может нам (имеется в виду вся страна) помочь государство, основной функцией которого и является жизнеобеспечение его населения.

А государство, похоже, думает о другом, либо по-другому…

Чем, если не этим, можно объяснить заявление министра энергетики и угольной промышленности Украины об отказе закупки угля антрацитовой группы, импортируемых в настоящее время из РФ? Ведь вся металлургическая промышленность в полном смысле этого слова „задыхается“ без коксующегося угля, который импортировался до блокады из Донбасса. Страна живёт в условиях острого энергодефицита…

Но, может, для Насалика это будет новостью, что металлургия – это такая специфическая отрасль промышленности, остановка которой предполагает почти полное для неё уничтожение. Остановленные домны и некоторые прочие агрегаты к жизни не вернутся никогда, нужно будет строить новые, а кто, скажите, и за что в нашей стране что-то строит, если речь не идёт о частных супермаркетах и гостиницах? Так и они будут пустовать…

Но глава Минэнерго с уверенностью заявляет: «Я буду вносить на заседание Кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакой уголь энергетический не шёл с территории РФ, имеется в виду антрацитовая группа».

Кроме того, по данным Минэнерго, в Киеве в текущем году собрались снизить потребление антрацита до 6 миллионов тонн с нынешних 9,5 миллионов тонн. Спрашивается, за счёт чего? Отвечаем: только за счёт снижения объёмов производства и всех „вытекающих“ из этого…

А можно снизить и до нуля, если совсем его не потреблять… Но тогда – гасите свет, господа…