В зоне АТО сегодня более 60 раз открывали огонь, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 3 марта, на Донбассе насчитали 62 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получил 1 военнослужащий.
На Мариупольском направлении били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Также здесь работал снайпер.
На Луганском направлении также применили противотанковые ракетные комплексы.
На Донецком направлении Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Верхнеторецкое, Невельское, Опытное, Зайцево и Луганское обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.