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Рубрика: Новости Донбасса
03-03-2017, 20:06
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В зоне АТО сегодня более 60 раз открывали огонь, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 3 марта, на Донбассе насчитали 62 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получил 1 военнослужащий.

На Мариупольском направлении били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Также здесь работал снайпер.

На Луганском направлении также применили противотанковые ракетные комплексы.

На Донецком направлении Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Верхнеторецкое, Невельское, Опытное, Зайцево и Луганское обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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