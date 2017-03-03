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  • В центре Волновахи взорвали гранату: погиб и.о. руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции

Рубрика: Новости Донбасса
03-03-2017, 20:41
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В центре Волновахи взорвали гранату: погиб и.о. руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции

Сегодня на улице Центральной в Волновахе взорвалась граната РГД-5. В результате погиб 60-летний мужчина - исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции.

По словам сотрудников, мужчина был на работе. Он вышел на улицу по делам, а через несколько минут коллеги услышали взрыв и увидели дым, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»