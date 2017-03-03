В центре Волновахи взорвали гранату: погиб и.о. руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции

Сегодня на улице Центральной в Волновахе взорвалась граната РГД-5. В результате погиб 60-летний мужчина - исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции.

По словам сотрудников, мужчина был на работе. Он вышел на улицу по делам, а через несколько минут коллеги услышали взрыв и увидели дым, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.