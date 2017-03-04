В пятницу вечером под обстрел попал контрольный пост "Марьинка".Огонь велся с 21:20 до 21:52 со стороны населенного пункта Александровка. Противники применили стрелковое оружие калибра 7,62 мм, сообщает пресс-центр АТО.
Во время обстрела получил ранение средней тяжести военнослужащий Краматорского пограничного отряда, который нес службу на КП.
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- По блокпосту «Марьинка» был открыт огонь, ранен пограничник
Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 08:08
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По блокпосту «Марьинка» был открыт огонь, ранен пограничник
В пятницу вечером под обстрел попал контрольный пост "Марьинка".Огонь велся с 21:20 до 21:52 со стороны населенного пункта Александровка. Противники применили стрелковое оружие калибра 7,62 мм, сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»