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Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 08:31
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Движение по трассе Донецк-Горловка закрыто из-за боевых действий

Движение на участке трассы Донецк-Горловка в связи с продолжающимися боевыми действиями остается ограниченным, заявили в Минтранс ДНР. Данный участок дороги связывает Ясиноватую и Горловку.

Отмечается, что попасть из Донецка, Макеевки и Ясиноватой в Горловку автомобилисты могут только объездным путем через Енакиево.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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