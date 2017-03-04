Движение на участке трассы Донецк-Горловка в связи с продолжающимися боевыми действиями остается ограниченным, заявили в Минтранс ДНР. Данный участок дороги связывает Ясиноватую и Горловку.
Отмечается, что попасть из Донецка, Макеевки и Ясиноватой в Горловку автомобилисты могут только объездным путем через Енакиево.
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Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 08:31
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Движение по трассе Донецк-Горловка закрыто из-за боевых действий
Движение на участке трассы Донецк-Горловка в связи с продолжающимися боевыми действиями остается ограниченным, заявили в Минтранс ДНР. Данный участок дороги связывает Ясиноватую и Горловку.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»