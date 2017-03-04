Что принесет весна: новые цены, тарифы и субсидия

Приход весны ознаменуется новым ростом цен и возможным повышением тарифов.

Среди позиций, которые подорожали, оказалась электроэнергия. Новый тариф выше на 25%. Так, зимой первые 100 кВт*час электроэнергии обходились украинцам в 71,4 грн (71,4 копейки за каждый кВт*час), каждый следующий киловатт стоил 1,29 грн. С первого марта первые 100 кВт*час стоят 90 грн, а каждый следующий – 1,68 грн.



А уже через несколько месяцев повышение стоимости может коснуться воды и газа. В 2017-м, как говорится в презентации НКРЭКУ, в среднем для украинцев холодная вода подорожает на 9%. При этом тариф на водоснабжение рассчитывает каждое предприятие отдельно, пишет Сегодня.



Касаемо газа, то, согласно формуле Кабмина, в этом году он будет стоить 9600 грн за тысячу кубометров (на данный момент 6800 грн).



А с 1 мая сокращаются социальные нормы потребления энергоресурсов для отопления. Новый норматив – 5 кубометров газа на квадратный метр. Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне будут начислять только на 300 кубов. В результате платить украинцам с субсидями за отопление придется больше.



Подорожают весной и продукты питания, а больше всего - овощи. В частнсти, "борщевой набор" (капуста, свекла, морковь, лук) в ближайшее время "прибавят" максимум 30%. Подскочат в стоимости также грибы и морепродукты.



А вот цены на мясо и молочную продукцию в ближайшее время снизятся на несколько процентов.



К слову, в этом году, как прогнозируют в Кабмине, уровень инфляции достигнет 8.1%, при этом в 2016-м цены в Украине выросли на 12,4%. За три последних года, отмечают эксперты, уровень реальной инфляции достиг 100% – цены выросли в два раза.