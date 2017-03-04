На Донетчине груженая фура раздавила дорожное покрытие

Инцидент случился на автодороге Шахтерское - Керменчик (ранее - Октябрьское), км 7 500, в Великоновоселковском районе. Несмотря на установленные дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков (общим весом более 24 т или 7 т на ось), водитель фуры, загруженной зерновыми, решил сократить время и горючее, и выехал на местную сеть. Недалеко от поселка Золотая Нива колеса прицепа грузовика застряли в дорожном покрытии.

Как сообщили в САД Донецкой области, для предотвращения ДТП на участке устанавливают комплект временных предупредительных дорожных знаков.



Отмечается, что указанная автодорога - единственная транспортная артерия между местными населенными пунктами: Шахтерское - Золотая Нива - Керменчик. По этой дороге проложены маршруты школьных автобусов.