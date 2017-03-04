Гройсман о блокаде Донбасса: Может наступить тот момент, что нам нужно будет действовать более решительно

Предприятия, находящиеся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, принадлежат Украине, убежден премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Предприятия, которые находятся на территории Украины, а Донбасс - это Украина, они принадлежат Украине, зарегистрированы в Украине, и платят налоги в Украину, поэтому это наши предприятия", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.



Премьер также рассказал, что потери горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины от блокады железной дороги на линии разграничения составят 3,5 млрд долл. валютной выручки, блокада приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест.



Гройсман также отметил, что блокирование поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса происходит в интересах России.



"То, что происходит с блокадой - это в интересах Российской Федерации... Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги в Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства", - подчеркнул премьер.



Он также напомнил, что готов к переговорам с теми, кто блокирует поставки. "Однако может наступить тот момент, и я об этом говорил, что нам нужно будет действовать более решительно. И нет в этом вопросе сомнений", - уточнил Гройсман.