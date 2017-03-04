В Мариуполе увеличили финансирование на реализацию мини-проектов с 50 до 100 тысяч гривен

В Мариуполе с 2011 года действует конкурс по реализации мини-проектов. За счет собственных и городских средств инициативные жильцы домов меняют окна или инженерные сети, сообщает пресс-служба горсовета.



Директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Мариупольского горсовета Игорь Бабек отметил, что в 2016 году мариупольцы подали более 900 заявок, 458 – стали победителями. На мини-проекты потрачено порядка 17 млн гривен, из них 1 млн 700 тысяч гривен заплатили жильцы.



Игорь Бабек добавил, что в 2017 году сумма реализации мини-проектов увеличена с 50 до 100 тысяч гривен. На их осуществление из городского бюджета выделено 15 млн гривен. Софинасирование с участниками конкурса варьируется от 7 до 15%. Также в мини-проектах участвуют и инициативные группы из частного сектора.



«Программа пользуется большим спросом, поэтому город решил увеличить финансирование. В основном акцентируем внимание на энергосбережении. В частном секторе будут реализованы проекты по озеленению, установке спортивных площадок, замене водоводов и асфальтированию», - подытожил Игорь Бабек.