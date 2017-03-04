На редутах и базе Штаба блокады Донбасса полицейские провели обыски

В пятницу вечером, 3 марта, после выезда большей части участников блокады на редуты, на базу Штаба блокады в Лисичанске прибыли усиленные наряды полиции Луганской области для проведения обыска. Об этом сообщает Штаб блокады на странице в Facebook.



Отмечается, что правоохранители получили информацию якобы все комнаты забиты оружием. "Поскольку не было законных оснований на обыск помещений, "делегацию" не пустили, но позволили двум представителям полиции пройти в помещение вместе с дежурным по Штабу. Но ничего незаконного обнаружено не было", - говорится в сообщении.



Сегодня утром, 4 февраля, история получила продолжение. На редут "Богдан" прибыла та же полиция Луганской области и сообщила о том, что ей поступило заявление, якобы мост, под которым находится редут, заминирован. В результате осмотра в кустах было найдено вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны.



Кроме того, утром в квартиру Анатолия Виногродского "Гала", координатора Штаба блокады, прибыла полиция с таким же заявлением о хранении якобы боевого оружия.



"Штаб блокады заявляет о том, что данные события являются провокацией", - отмечается в сообщении.