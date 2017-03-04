На старую часть Авдеевки снова падали снаряды, обошлось без жертв

Вчера около 20:00 произошел очередной обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые дома, которые расположены в старой части города. Так, в результате прямого попадания снаряда пострадал дом №2 по ул. Спортивной, а в доме №3 - осколками посекло фасад и выбило окна.

Как сообщили в пресс-службе полиции, пострадавших и жертв среди мирного населения нет. В пострадавшем районе работают правоохранители, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.