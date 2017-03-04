Благодаря децентрализации, бюджет Мариуполя на 2017 год составил более миллиарда гривен

Благодаря децентрализации, городской бюджет Мариуполя на 2017 год составляет 1 млрд 600 млн грн. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко.



«Города Украины получили реальный финансовый ресурс. Мариуполь еще не видел такого бюджета», - подчеркнул мэр, говоря о децентрализации. Он отметил, что в 2014 году бюджет инвестиций составлял 30 млн, в 2015 году – 200 млн, в 2016 году – 600 млн, то сейчас он вырос до 1 мрд 600 млн грн.



По словам Вадима Бойченко, это стало возможным по нескольким причинам: «Мы навели порядок в бюджете, защитили его системой ProZorro и управлением взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции».



Например, в прошлом году Мариуполь сэкономил более 100 миллионов гривен через систему электронных закупок. Более 70 миллионов бюджетных средств защитило управление взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращение и выявление коррупции.



Городской голова подчеркнул, что все решения были направлены на экономию операционных затрат бюджета Мариуполя. Не каждый город занимается снижением внутренних затрат, чтобы уменьшить операционную часть и добавить инвестиционную.



«Это колоссальная работа и сегодня такая задача поставлена каждому функциональному направлению. Только за январь они уже дали 20 миллионов экономии», - отметил Вадим Бойченко.