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Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 11:45
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Окрестности Донецкой фильтровальной станции начали разминировать

В окрестностях Донецкой фильтровальной станции началось разминирование местности. Об этом пишет издание ДНР ДАН, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.

Отмечается, что саперные работы начались от района рынка «Господарь» в направлении фильтровальной станции, после чего специалисты приступят непосредственно к ее разминированию.

Процесс разминирования происходит в присутствии представителей СЦКК и наблюдателей миссии ОБСЕ.




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