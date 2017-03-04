В окрестностях Донецкой фильтровальной станции началось разминирование местности. Об этом пишет издание ДНР ДАН, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.
Отмечается, что саперные работы начались от района рынка «Господарь» в направлении фильтровальной станции, после чего специалисты приступят непосредственно к ее разминированию.
Процесс разминирования происходит в присутствии представителей СЦКК и наблюдателей миссии ОБСЕ.
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Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 11:45
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Окрестности Донецкой фильтровальной станции начали разминировать
В окрестностях Донецкой фильтровальной станции началось разминирование местности. Об этом пишет издание ДНР ДАН, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»