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Рубрика: Новости Украины и мира
04-03-2017, 12:58
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Правительство готовит рекомендации владельцам «национализированных» на неконтролируемой территории предприятий

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ готовят рекомендации владельцам «национализированных» предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса для подачи исков в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщил заместитель министра МинТОТ Георгий Тука.

«На этот раз, уловка "мы не конфисковывали/национализировали, мы просто ввели внешнее управление" - не пройдет», - отметил он в Фейсбуке.

Вадим Черныш, в свою очередь, заявил, что до этого времени Украина собирается остановить контакты по хозяйственным делам с данными предприятиями.

"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент ("национализированными" на НКТ в Донбассе - прим.), будут прекращены", - заявил министр.

По его словам, субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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