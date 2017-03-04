В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ готовят рекомендации владельцам «национализированных» предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса для подачи исков в Европейский суд по правам человека.
Об этом сообщил заместитель министра МинТОТ Георгий Тука.
«На этот раз, уловка "мы не конфисковывали/национализировали, мы просто ввели внешнее управление" - не пройдет», - отметил он в Фейсбуке.
Вадим Черныш, в свою очередь, заявил, что до этого времени Украина собирается остановить контакты по хозяйственным делам с данными предприятиями.
"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент ("национализированными" на НКТ в Донбассе - прим.), будут прекращены", - заявил министр.
По его словам, субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Правительство готовит рекомендации владельцам «национализированных» на неконтролируемой территории предприятий
Правительство готовит рекомендации владельцам «национализированных» на неконтролируемой территории предприятий
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ готовят рекомендации владельцам «национализированных» предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса для подачи исков в Европейский суд по правам человека.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Гройсман о блокаде Донбасса: Может наступить тот момент, что нам нужно будет действовать более решительно
Премьер при этом напомнил, что готов к переговорам
Представитель МинАТО призвал привлечь организаторов блокады Донбасса к уголовной ответственности
Ими должна заняться Генпрокуратура и СБУ
Редакция «Мариупольских новостей»