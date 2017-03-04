Правительство готовит рекомендации владельцам «национализированных» на неконтролируемой территории предприятий

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ готовят рекомендации владельцам «национализированных» предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса для подачи исков в Европейский суд по правам человека.



Об этом сообщил заместитель министра МинТОТ Георгий Тука.



«На этот раз, уловка "мы не конфисковывали/национализировали, мы просто ввели внешнее управление" - не пройдет», - отметил он в Фейсбуке.



Вадим Черныш, в свою очередь, заявил, что до этого времени Украина собирается остановить контакты по хозяйственным делам с данными предприятиями.



"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент ("национализированными" на НКТ в Донбассе - прим.), будут прекращены", - заявил министр.



По его словам, субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.