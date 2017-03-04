В Луганской области на территории блокирования железнодорожных путей правоохранители обнаружили взрывоопасные вещества, которые могут принадлежать участникам блокады. Об этом сообщила спикер Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Под одной из опор моста, где стоят их палатки, выявлены мины "МОН", гранаты "РГД-5", около двух килограммов тротила с необходимым устройством для совершения взрыва, дымовые шашки, патроны", - сообщила Погукай в Фейсбуке.
По ее словам, на месте выявления находки проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты-взрывотехники. "Проводится тщательное обследование территории, где находятся блокировщики", - добавила спикер Нацполиции.
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Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 14:17
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Возле палаток на месте проведения блокады Донбасса обнаружена взрывчатка, - полиция
В Луганской области на территории блокирования железнодорожных путей правоохранители обнаружили взрывоопасные вещества, которые могут принадлежать участникам блокады. Об этом сообщила спикер Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»