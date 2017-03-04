В Славянске ликвидировали банду уголовников-вымогателей

Вооруженную организованную группу ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления уголовников под руководством известного в регионе «авторитета» обезвредила в Славянске Служба безопасности Украины совместно с полицией.

"Бандиты насилием и угрозами систематически отбирали деньги у местных предпринимателей. «Дань» злоумышленники использовали для личных развлечений", - сообщили в пресс-службе СБУ.



Организатора банды и трех его сообщников задержали во время получения очередного «транша» наличности от одной из жертв рэкета. В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, спецсредства для удерживания заложников.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) УК Украины. Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст.208 УПК Украины.