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  • Представителям ДЖД удалось отогнать грузовой поезд с места блокады на перегоне Шипилово - Светланово

Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 14:57
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Представителям ДЖД удалось отогнать грузовой поезд с места блокады на перегоне Шипилово - Светланово

Сегодня, 4 марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые более месяца были заблокированы посторонними лицами на перегоне Шипилово - Светланово. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Подготовка поезда к отправлению началась сегодня в 11:35, участники блокады не мешали железнодорожникам. Пути были очищены от посторонних предметов. Весь процесс проходил под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем контролировали его следование. В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил движение до станции Нырково", - говорится в сообщении.

По словам машиниста, движению поезда никто не препятствовал, в подвижном составе посторонних лиц нет.

В УЗ напомнили, 25 января 2017 года почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали грузовой поезд на перегоне Шипилово - Светланово, следовавший до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»