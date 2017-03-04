Представителям ДЖД удалось отогнать грузовой поезд с места блокады на перегоне Шипилово - Светланово

Сегодня, 4 марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые более месяца были заблокированы посторонними лицами на перегоне Шипилово - Светланово. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"Подготовка поезда к отправлению началась сегодня в 11:35, участники блокады не мешали железнодорожникам. Пути были очищены от посторонних предметов. Весь процесс проходил под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем контролировали его следование. В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил движение до станции Нырково", - говорится в сообщении.



По словам машиниста, движению поезда никто не препятствовал, в подвижном составе посторонних лиц нет.



В УЗ напомнили, 25 января 2017 года почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали грузовой поезд на перегоне Шипилово - Светланово, следовавший до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины.