Сегодня ночью на Донетчине под обстрел попали жилые кварталы, сообщили в пресс-службе полиции.
В Марьинке снаряд упал на ул. Героев Чернобыля (Орджоникидзе), без крыши остался частный дом. В Новомихайловке по ул. Тимирязева после обстрела повреждены стены и окна дома, сгорел автомобиль. К счастью, пострадавших нет.
Полицейские задокументировали последствия ночного обстрела.
Позже стало известно о раненой. В больницу обратилась жительница Марьинки 1969 года рождения. Предварительный диагноз - травма головы, ссадины, баротравма. Женщина получила телесные повреждения во время обстрела 1 марта по ул. Донецкой, 22.
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- Обстрелами повреждены жилые дома в Марьинке и Новомихайловке, сгорел автомобиль
Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 15:20
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Обстрелами повреждены жилые дома в Марьинке и Новомихайловке, сгорел автомобиль
Сегодня ночью на Донетчине под обстрел попали жилые кварталы, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»