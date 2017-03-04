Опубликован порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе

Обнародован утвержденный в среду порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе. Документ доступен на сайте Кабмина и вступает в силу через 10 дней со дня опубликования, сообщает LB.ua.



Так, субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением пищевых продуктов и лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерством экономического развития и торговли.



Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом, кроме случаев, когда товары перемещается в/из гуманитарно-логистических центров.



В то же время, согласно постановлению, в исключительных случаях по решению координационного центра и по согласованию с руководителем АТО с целью оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации последствий возникновения особых социальных или экономических обстоятельств, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, нарушением нормальных условий жизнедеятельности и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, которые делают невозможным соблюдение требований этого порядка, через линию соприкосновения могут быть перемещены товары без ограничений.



В данном случае координационный центр информирует о таких решениях и основаниях их принятия Министерство по оккупированным территориям, Государственную фискальную службу и другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти.



Сотрудник Фискальной службы на контрольном пункте проверяет наличие решения координационного центра, согласно которому осуществляется перемещение товара, регистрационные документы предприятия - перевозчика или владельца товара и проводит осмотр товара и транспортного средства на предмет соответствия заявленным сведениям.

В процесс контроля за перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.