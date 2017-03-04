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  • Мариуполец стал чемпионом Кубка мира по пауэрлифтингу в Дубае

Рубрика: Спорт
04-03-2017, 15:59
Просмотров: 376
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[Фото]

Мариуполец стал чемпионом Кубка мира по пауэрлифтингу в Дубае

С 27 февраля по 4 марта в Дубае (ОАЭ) проходит Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях уже отличился мариупольский стипендиат, показав высокий уровень профессионализма и подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Наш пауэрлифтер Антон Крюков занял первое место в категории до 107 килограмм, пожав 230 кг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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