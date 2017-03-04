Мариупольская городская больница №11 будет реорганизована. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета. Медучреждение перешло на баланс Министерства внутренних дел.
Как отметил начальник Управления здравоохранения Мариупольского городского совета Сергей Данилков, все стационарные отделения передаются полицейским. Но в больнице будет создана амбулатория, чтобы горожане, которые ранее обслуживались в больнице №11, продолжали получать услуги.
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- Мариупольскую горбольницу №11 реорганизовали: здесь будут обслуживаться сотрудники полиции
Рубрика: Новости Мариуполя
04-03-2017, 16:40
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Мариупольскую горбольницу №11 реорганизовали: здесь будут обслуживаться сотрудники полиции
Мариупольская городская больница №11 будет реорганизована. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета. Медучреждение перешло на баланс Министерства внутренних дел.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»