Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, вода в домах жителей Авдеевки может появиться уже вечером. Об этом заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
"Утром ремонтники КП "Вода Донбасса" в сопровождении СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали работы по восстановлению. Сейчас станция работает, насосы начали закачивать воду в сеть и городские резервуары. Ориентировочно к 20:00 - 21:00 вода будет в домах Авдеевки", - сообщил Жебривский в Фейсбуке.
Напомним, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки, Ясиноватой и части Донецка.
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Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 16:55
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ДФС возобновила работу, воду в сеть Авдеевки подадут вечером
Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, вода в домах жителей Авдеевки может появиться уже вечером. Об этом заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»