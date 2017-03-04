vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1289 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
04-03-2017, 16:55
Просмотров: 316
Комментариев: 0

ДФС возобновила работу, воду в сеть Авдеевки подадут вечером

Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, вода в домах жителей Авдеевки может появиться уже вечером. Об этом заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Утром ремонтники КП "Вода Донбасса" в сопровождении СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали работы по восстановлению. Сейчас станция работает, насосы начали закачивать воду в сеть и городские резервуары. Ориентировочно к 20:00 - 21:00 вода будет в домах Авдеевки", - сообщил Жебривский в Фейсбуке.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки, Ясиноватой и части Донецка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»