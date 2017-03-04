Эксперты чешского проекта помощи Украине "Team 4 Ukraine (T4U)" ознакомили жителей Донецкой области с основами кибербезопасности.
Лекции и встречи прошли в Краматорске, Славянске и Дружковке. Тема заинтересовала многих: местных депутатов, журналистов, активистов и обычных жителей. Присутствующим эксперты рассказали о безопасной работе в социальных сетях и мобильных приложениях, криминалистической экспертизе мобильных телефонов, о других направлениях в кибербезопасности, а также о хакерских инструментах.
Тренинги провели Томаш Флидр — один из создателей Национального центра кибербезопасности (NCKB) в рамках Бюро национальной безопасности (NBU) Чешской Республики, а также Петр Пойман — координатор команды помощи Украине "Team 4 Ukraine (T4U)".
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Европейские эксперты обучают жителей Донетчины основам кибербезопасности
Эксперты чешского проекта помощи Украине "Team 4 Ukraine (T4U)" ознакомили жителей Донецкой области с основами кибербезопасности.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»