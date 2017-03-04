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Рубрика: Новости Мариуполя
04-03-2017, 18:13
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Металлурги Мариуполя просят власть повлиять на проблему транспортной блокады в Донбассе

Трудовые коллективы и профсоюзные организации металлургических комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича обратились к председателю Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому с просьбой повлиять на ситуацию, которая связана с торговой блокадой железнодорожных путей сообщения.

Как отмечается в письме, торговая блокада перекрыла поставки сырья на промпредприятия региона. Непоправимым последствием таких действий может стать остановка Авдеевского коксохима, главного поставщика кокса для мариупольских комбинатов. В свою очередь нехватка дефицитного коксующегося угля на «Азовстали» и ММК им. Ильича спровоцирует остановку части доменных печей и падение производства минимум на 20%, передает Politeka.

Из-за таких условий работники обеспокоены возможными увольнениями, под угрозой и четверть поступлений в бюджет Мариуполя от налогов меткомбинатов.

«Кто из тех, кто сегодня блокирует железнодорожное сообщение, подумал о том, как миллиарды долларов недополученной валютной выручки ударят по курсу гривны, по обороноспособности страны, по предоставлению социальных гарантий для всего населения Украины, по инвестиционному климату и доверию к нашему государству?» - говорится в письме.

Ранее, такое обращение металлурги направили городской власти Мариуполя.




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Редакция «Мариупольских новостей»