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Рубрика: Новости Мариуполя
04-03-2017, 18:58
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Недостроенные дома в Мариуполе хотят отдать под жилье для переселенцев

В 5 городах Донетчины построят дома для переселенцев. Донецкое агентство регионального развития уже получило типичный проект жилья. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский рассказал на пресс-конференции в Краматорске, сообщает «Остров».

«Есть у нас задача: мы должны сдать жилье для переселенцев. Мы определили Мариуполь, Краматорск, Славянск, Покровск и Бахмут, которые, собственно, должны построить жилье для переселенцев. Сегодня подготовлен полностью проект, который Агентство получило бесплатно», – отметил глава области.

Он напомнил, что для переселенцев планируется строительство четырехэтажных домов, возведение которых занимает около полугода.

В Мариуполе, предположительно, речь будет идти о достройке недостроенных домов. В Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте, по словам Жебривского, есть земельные участки под жилье для переселенцев. Этот типичный проект необходимо только привязать к местности.




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Редакция «Мариупольских новостей»