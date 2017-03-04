ДТП в Мариуполе: столкнулись 3 автомобиля (ФОТОФАКТ)

Сегодня около 16:00 на пр. Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев аварии, здесь столкнулись сразу 3 автомобиля. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства ДТП.
Сегодня около 16:00 на пр. Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев аварии, здесь столкнулись сразу 3 автомобиля. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства ДТП.
Пострадавшую передали медикам
ДТП на Слободке