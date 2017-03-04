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Рубрика: Происшествия
04-03-2017, 20:13
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[Фото]

ДТП в Мариуполе: столкнулись 3 автомобиля (ФОТОФАКТ)

Сегодня около 16:00 на пр. Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев аварии, здесь столкнулись сразу 3 автомобиля. На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства ДТП.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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