Блокада железных дорог расширилась и перекинулась на другие области

Участники торговой блокады вечером, 4 марта, открыли новый "редут" в городе Конотоп Сумской области. Об этом сообщает Штаб блокады в Facebook.



"Ветераны войны за независимость, а также общественные патриоты Сумской области, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут. На этот раз в городе Конотоп Сумской области. Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом — Российской Федерацией. На товарной станции Конотопа было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время идет инженерное обустройство местности.



"Редут получил название в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны. Штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов", – отмечают в Штабе блокады.