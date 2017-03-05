Вчера в результате обстрела населенного пункта Зайцево была ранена 24-летняя местная жительница. 82-миллиметровая мина взорвалась прямо во дворе дома, сообщили в пресс-центре АТО.
Уже через час раненую доставили в Бахмутскую центральную районную больницу. У нее диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей бедра и правого плеча. Пациентку прооперировали военные врачи.
"Врачи достали из тела девушки два осколка мины. Оперативное вмешательство прошло без осложнений. Сейчас состояние пациентки удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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- От разрыва мины в Зайцево пострадала молодая женщина
Рубрика: Новости Донбасса
05-03-2017, 08:46
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От разрыва мины в Зайцево пострадала молодая женщина
Вчера в результате обстрела населенного пункта Зайцево была ранена 24-летняя местная жительница. 82-миллиметровая мина взорвалась прямо во дворе дома, сообщили в пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»