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Рубрика: Новости Мариуполя
05-03-2017, 09:29
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[Фото]

Под Мариуполем пьяные родители до истерики напугали собственного ребенка

В дежурную часть Никольского отделения полиции поступило сообщение от 45-летней женщины, которая рассказала, что во время ссоры муж сломал ногу их 13-летнему сыну.

Как сообщили в пресс-службе полиции, правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу в Кременевку. После осмотра врачей оказалось, что ребенок был здоров, только очень напуган.

Пообщавшись с учителями и соседями, полицейские выяснили, что родители злоупотребляют спиртным и регулярно устраивают ссоры. А маленький Влад – закрытый ребенок, который почти не общается с одноклассниками и иногда пропускает уроки, что связано с безответственностью и равнодушием папы и мамы.

В отношении главы семейства составлен протокол по статье 173 (2) «Совершение насилия в семье» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"На этот раз нетрезвый отец, бросая мебель в жену, едва не попал в сына, а в следующий раз ссора может превратиться в трагедию. Чтобы не допустить этого, полиция будет держать на контроле эту семью. Также привлекут службу по делам детей", - отметили в полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»