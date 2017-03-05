В первые два месяца 2017 года количество погибших и раненых мирных жителей в результате конфликта на Донбассе удвоилось по сравнению с ноябрем – декабрем 2016 года. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).
"С начала года, УВКПЧ подтвердило 111 жертв среди гражданского населения (20 смертей и 91 раненых), по сравнению с 51 в ноябре-декабре 2016 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство мирных жителей пострадали в результате обстрелов из танков, артиллерии или систем залпового огня.
В докладе также говорится, что из-за обстрелов часто повреждаются дома, жизненно важные объекты инфраструктуры, школы, медицинские учреждения.
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Число жертв на Донбассе удвоилось по сравнению с концом 2016 года, - ООН
В первые два месяца 2017 года количество погибших и раненых мирных жителей в результате конфликта на Донбассе удвоилось по сравнению с ноябрем – декабрем 2016 года. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»