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Рубрика: Новости Украины и мира
05-03-2017, 10:27
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МВФ и Украина согласовали обновленный меморандум о сотрудничестве

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Украина достигла договоренностей на рабочем уровне с МВФ по поводу третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. Меморандум подписано", — сообщили на странице министерства в Фейсбуке.

В Международном валютном фонде, в свою очередь, сообщили, что решение об очередном транше МВФ примет во второй половине марта.

"Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины по меморандуму об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для третьего пересмотра во второй половине марта советом директоров Фонда программы расширенного финансирования EFF", — заявил глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден.

Международный валютный фонд вечером 1 марта прислал Украине финальную версию меморандума. Его подписание позволит Украине получить четвертый транш финпомощи в $1 млрд.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщала, что после подписания понадобится две-три недели на проведение заседания совета директоров МВФ, на котором Фонд примет решение о выделении Украине финансовой помощи.

Напомним, третий транш финансовой помощи в размере $1 млрд был перечислен на украинские счета в сентябре 2016 года. При этом в НБУ ранее отмечали, что Украина выполнила два важнейших требования Фонда для получения четвертого транша — национализировала ПриватБанк и приняла госбюджет-2017.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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