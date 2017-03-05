МВФ и Украина согласовали обновленный меморандум о сотрудничестве

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



"Украина достигла договоренностей на рабочем уровне с МВФ по поводу третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. Меморандум подписано", — сообщили на странице министерства в Фейсбуке.



В Международном валютном фонде, в свою очередь, сообщили, что решение об очередном транше МВФ примет во второй половине марта.



"Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины по меморандуму об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для третьего пересмотра во второй половине марта советом директоров Фонда программы расширенного финансирования EFF", — заявил глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден.



Международный валютный фонд вечером 1 марта прислал Украине финальную версию меморандума. Его подписание позволит Украине получить четвертый транш финпомощи в $1 млрд.



Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщала, что после подписания понадобится две-три недели на проведение заседания совета директоров МВФ, на котором Фонд примет решение о выделении Украине финансовой помощи.



Напомним, третий транш финансовой помощи в размере $1 млрд был перечислен на украинские счета в сентябре 2016 года. При этом в НБУ ранее отмечали, что Украина выполнила два важнейших требования Фонда для получения четвертого транша — национализировала ПриватБанк и приняла госбюджет-2017.