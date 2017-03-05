Блокада Донбасса: Авдеевский коксохим просит о помощи

Руководство и профсоюзный комитет Авдеевского коксохимического завода обратились к руководителю Донецкой ОВГА Павлу Жебривскому с просьбой предпринять все законные меры для прекращения ж/д блокады в Донбассе.



«Блокада оказывает существенное влияние на обеспечение Авдеевки электроэнергией. Нет электричества — у жителей нет тепла и воды, произойдет остановка завода. Неработающий коксохим — нет будущего у Авдеевки. Завод — это сердце города. От деятельности предприятия зависит восстановление городской инфраструктуры, наполнение местного и областного бюджетов», – говорится в обращении, пишет Politeka.



В письме также отмечается, что на ж/д блокада уже стала причиной сокращения сотрудников АКХЗ: «С 1 марта уже выведено в простой 10% работников нашего завода. К сожалению, это только начало».



«Мы просим областную власть в лице главы военно-гражданской администрации и депутатов Донецкого областного совета задействовать все законные механизмы для прекращения незаконного блокирования железнодорожного сообщения, которое ставит под удар 20-тысячную героическую Авдеевку», — пишут представители предприятия.