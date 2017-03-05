vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1192 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
05-03-2017, 10:59
Просмотров: 335
Комментариев: 0
[Фото]

На въезде в Мариуполь остановили водителя «под кайфом»

На автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» полицейские остановили автомобиль «Мерседес Спринтер», под управлением 37-летнего жителя Запорожья. Водитель находился под воздействием наркотического вещества, сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина пояснил, что на протяжении последних двух лет он бросил употреблять спиртные напитки и перешел на курение конопли. Водитель ехал из Запорожья в Мариуполь. Неподалеку от поста патрульной полиции мужчина остановился и выкурил сигарету с коноплей, потому что ему было страшно заезжать в зону проведения АТО.

Кроме того, при личном досмотре у мужчины в кармане куртки был выявлен бумажный сверток с коноплей. Водитель пояснил, что эта конопля принадлежит ему, он хранит ее для собственного употребления.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое наркотическое вещество направлено на исследование. В отношении водителя составлен административный протокол. Факт также внесен в ЕРДР.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Под Мариуполем пьяные родители до истерики напугали собственного ребенка

Полиция Никольского района будет держать на контроле эту семью


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»