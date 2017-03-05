vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1313 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
05-03-2017, 11:27
Просмотров: 1838
Комментариев: 0
[Фото]

На Донетчине обстреляли мирный поселок: поврежден дом и гараж, сгорел автомобиль

4 марта около 21:00 под обстрел попал поселок Новоселовка-1. В результате артудара, по ул. Мира прямым попаданием снаряда поврежден гараж, сгорел автомобиль марки ВАЗ-2101. Также поврежден дом: обломками от снарядов выбиты окна и посечена крыша.

Об этом сообщил хозяин домовладения - 78-летний местный житель, рассказали в пресс-службе полиции. Люди, к счастью, не пострадали.

Правоохранители работают в селе и обходят все дома, чтобы задокументировать последствия обстрела.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»