На Донетчине обстреляли мирный поселок: поврежден дом и гараж, сгорел автомобиль

4 марта около 21:00 под обстрел попал поселок Новоселовка-1. В результате артудара, по ул. Мира прямым попаданием снаряда поврежден гараж, сгорел автомобиль марки ВАЗ-2101. Также поврежден дом: обломками от снарядов выбиты окна и посечена крыша.

Об этом сообщил хозяин домовладения - 78-летний местный житель, рассказали в пресс-службе полиции. Люди, к счастью, не пострадали.



Правоохранители работают в селе и обходят все дома, чтобы задокументировать последствия обстрела.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.