Крупные предприятия России пока не хотят закупать уголь у ЛНР-ДНР

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины потребовало ограничения поставок угля антрацитовой группы из России. Там опасаются, что через РФ пойдет уголь ДНР и ЛНР, поставки которого перекрыли участники блокады в Донбассе.



«Я буду вносить на заседании Кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России – имеется в виду, антрацитовой группы... Предварительно, у нас есть информация, что хотят на ростовских ЦОКах обогащать и по тем же путям переправлять в Украину, только он будет в два раза дороже», – сказал 3 марта министр энергетики и угольной промышленности Насалик.



В этой связи у ЛНР-ДНР могут возникнуть сложности: закупать или перепродавать уголь российские промышленники пока не хотят, пишет «Коммерсант».



Как отмечает директор российской группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, крупные металлурги РФ вряд ли станут закупать уголь «республик», опасаясь возможных санкций: практически все они имеют акции и/или облигации, которые торгуются на западных биржах, и экспортируют продукцию в ЕС. Скорее всего, не будут с ним связываться и крупные угольщики РФ. Но Худалов не исключает, что торговать углем Л/ДНР могут мелкие трейдеры.