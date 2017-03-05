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Рубрика: Новости Донбасса
05-03-2017, 12:39
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Первые опорные школы в Донецкой области заработают весной

В начале апреля планируют сдать в эксплуатацию первую опорную школу Донецкой области. Учебное учреждение находится в Былбасовке вблизи Славянска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас в школе завершаются внутренние работы, а также благоустраивают территорию и оборудуют спортивные площадки. Через неделю начнут красить наружные стены.

Еще одну модернизированную опорную школу - в Часов Яре планируют сдать в эксплуатацию до конца мая. С наступлением тепла строители возобновили работы по термомодернизации. Скоро начнут монтировать оборудование.

Напомним, всего на Донетчине создадут 21 опорную школу, в которых полностью переоборудуют классы, капитально отремонтируют помещения, установят тренажеры и обновят стадионы с искусственным покрытием


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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