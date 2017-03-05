На украинском пункте пропуска задержали работника исправительной колонии ДНР

На КПВВ "Новотроицкое" правоохранители задержали работника исправительной колонии ДНР, сообщили в пресс-службе полиции.



26-летний местный житель Донецка, проживает вместе с семьей. С декабря 2014 по июнь 2015 он нес службу на территории Донецкого следственного изолятора №5, расположенного по улице Кобозева.



"Мужчина добровольно вступил в ряды ДНР. Он получил должность младшего инспектора по контролю за заключенными, форму и оружие. Новобранец получал зарплату 8000 рублей в месяц, однако через полгода он понял, что этих средств ему мало, поэтому покинул место службы", - рассказали в полиции.



Все время мужчина находился на территории Донецка, а недавно, поссорившись с женой, решил пожить у отца в Киеве. Без всяких подозрений, взяв с собой трудовую книжку и другие документы, в момент пересечения КПВВ он был задержан.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).