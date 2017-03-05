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Рубрика: Происшествия
05-03-2017, 13:24
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В Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутки и двух авто

Сегодня в Левобережном районе произошло ДТП: напротив остановки "Лепорского" столкнулись маршрутное такси, "Дэу" и "Шкода". По словам очевидцев, маршрутка врезалась в автомобили сзади. Обстоятельства происшествия выясняются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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