В Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутки и двух авто

Сегодня в Левобережном районе произошло ДТП: напротив остановки "Лепорского" столкнулись маршрутное такси, "Дэу" и "Шкода". По словам очевидцев, маршрутка врезалась в автомобили сзади. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня в Левобережном районе произошло ДТП: напротив остановки "Лепорского" столкнулись маршрутное такси, "Дэу" и "Шкода". По словам очевидцев, маршрутка врезалась в автомобили сзади. Обстоятельства происшествия выясняются.
Авария произошла на пр. Мира
ДТП произошло возле населенного пункта Старогнатовка