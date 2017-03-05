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Рубрика: Новости Донбасса
05-03-2017, 13:52
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На Донбассе «горячо»: более ста интенсивных обстрелов, среди ВСУ есть погибшие и десяток раненых

Обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Продолжились обстрелы украинских позиций с интенсивностью, не меньшей, чем в предыдущие дни. Огонь велся из различного спектра вооружения, за исключением реактивной артиллерии. Количество нарушений режима тишины врагом в очередной раз превысило отметку «100». Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

В результате боевых действий ВСУ понесли потери: один украинский военный погиб, 12 получили ранения и травмы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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