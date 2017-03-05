Торговая блокада: народные депутаты останавливают поезда в Конотопе, полиция оттесняет блокировщиков от путей

Представители Штаба блокады, которые заявили о создании нового редута - в Конотопе (чтобы перекрыть торговлю с Россией) - поделились новыми сведениями о своей акции.

«В связи с незаконным отказом «Укрзализныци» предоставить документы на поезда, которые везут товар с территории России и оккупированных территорий Украины через Россию, про их происхождение и пункты назначения, акция в Конотопе продолжается. Народные депутаты помогают Штабу, останавливают грузовые поезда и осуществляют проверку документов непосредственно у машиниста. Электрички и пассажирские поезда участниками акции не останавливаются», - говорится в сообщении.



Блокировщики подчеркивают, что ожидают от «Укрзализныци» немедленного предоставления соответствующих документов нардепам для осуществления «депутатского контроля».

Тем временем, по информации местных СМИ, попытки перекрыть ж/д путь на ст. Конотоп не увенчались успехом. Полиция оттеснила блокировщиков от путей кордоном, а самое главное - никаких сбоев в движении поездов не произошло.



Прокомментировала ситуацию и представитель ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова. По ее словам, в акции в Конотопе принимают участие около ста активистов.



«Некоторые из участников одеты в камуфляжную форму. В настоящее время ситуация полностью контролируется. Движение поездов не нарушено. Вдоль железнодорожного полотна выставлен полицейский кордон для того, чтобы отделить место проведения акции», - отметила Биганова.