В Мариуполе завтра, 6 марта, состоится ряд мероприятий. Так, в горбольнице №9 презентуют новое оборудование для операционного блока. В поселке Сартана осмотрят поврежденные обстрелами дома, а также состоится открытие ДК им. Тамары Кацы.
По информации пресс-службы горсовета, в мероприятиях примут участие представители городской власти, кроме того, планируется присутствие народного депутата Украины Олега Ляшко.
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- В Мариуполе ожидается приезд народного депутата Олега Ляшко
Рубрика: Новости Мариуполя
05-03-2017, 15:41
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В Мариуполе ожидается приезд народного депутата Олега Ляшко
В Мариуполе завтра, 6 марта, состоится ряд мероприятий. Так, в горбольнице №9 презентуют новое оборудование для операционного блока. В поселке Сартана осмотрят поврежденные обстрелами дома, а также состоится открытие ДК им. Тамары Кацы.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»