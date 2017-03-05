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Рубрика: Новости Мариуполя
05-03-2017, 15:41
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В Мариуполе ожидается приезд народного депутата Олега Ляшко

В Мариуполе завтра, 6 марта, состоится ряд мероприятий. Так, в горбольнице №9 презентуют новое оборудование для операционного блока. В поселке Сартана осмотрят поврежденные обстрелами дома, а также состоится открытие ДК им. Тамары Кацы.

По информации пресс-службы горсовета, в мероприятиях примут участие представители городской власти, кроме того, планируется присутствие народного депутата Украины Олега Ляшко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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