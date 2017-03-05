Из Донетчины в мирные города пытались провезти противотанковые гранатометы и боевые гранаты

В рамках отработки, которая продолжается на территории Краматорской, Славянской, Бахмутской и Покровской оперативных зон, был усилен контроль на стационарных и мобильных блокпостах.

Спецоперация началась 25 февраля по распоряжению начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Все 11 блокпостов на севере реигона были переведены на круглосуточный режим работы, максимально увеличено количество сотрудников.

Дополнительно были сформированы еще 11 мобильных групп. В их функции входила проверка граждан на вокзалах, патрулирование улиц и дорог, перекрытие въездов и выездов в соседние области - Харьковской, Днепропетровской, Луганской.



Только за неделю здесь изъято 6 гранат, 2 ручных противотанковых гранатомета, огнестрельное оружие и 425 патронов. Кроме того, на блокпостах задержаны 7 боевиков, прекращено 47 преступлений.