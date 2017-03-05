vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1361 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
05-03-2017, 16:40
Просмотров: 357
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе детей бесплатно обучают компьютерному программированию

С развитием современных технологий растет необходимость в людях, которые смогут не только приспособиться к нововведениям, но и генерировать новые идеи. Поэтому в ряде стран введено ІТ-обучение с начальной школы.

С начала февраля в крупнейших городах Украины фонд BrainBasket совместно с «Академією Кодування» и IT-компанией Miratech запустил проект бесплатного IT-обучения детей в возрасте от 9 до 11 лет. Такая программа заработала и в Мариуполе на базе Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко. В рамках программы один раз в неделю дети изучают в игровой форме визуальный язык программирования через онлайн сервис Scratch под шефством волонтеров-айтишников.

Так, в субботу на образовательно-технологической площадке маленькие участники развивали креатив и самовыражались, создавая с нуля компьютерную игру «Пинг-понг».

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке. Авторы инициативы утверждают, что никаких специфических критериев отбора нет, главное - желание ребенка учиться.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе дети создали город из пряников

Пряничный город создали участники клубов "Зеленый росток"

В Мариуполе появится интеллектуальный центр для одаренных детей

Он объединит лучших педагогов и университеты для работы с детьми


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»