В Мариуполе детей бесплатно обучают компьютерному программированию

С развитием современных технологий растет необходимость в людях, которые смогут не только приспособиться к нововведениям, но и генерировать новые идеи. Поэтому в ряде стран введено ІТ-обучение с начальной школы.

С начала февраля в крупнейших городах Украины фонд BrainBasket совместно с «Академією Кодування» и IT-компанией Miratech запустил проект бесплатного IT-обучения детей в возрасте от 9 до 11 лет. Такая программа заработала и в Мариуполе на базе Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко. В рамках программы один раз в неделю дети изучают в игровой форме визуальный язык программирования через онлайн сервис Scratch под шефством волонтеров-айтишников.



Так, в субботу на образовательно-технологической площадке маленькие участники развивали креатив и самовыражались, создавая с нуля компьютерную игру «Пинг-понг».

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке. Авторы инициативы утверждают, что никаких специфических критериев отбора нет, главное - желание ребенка учиться.