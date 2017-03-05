Украина несет очередные убытки от блокады: по факту перекрытия путей в Конотопе начато уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в Конотопе. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.



"Производство открыто по ст.279, ч.1 УК Украины - "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или другим способом, который нарушил нормальную работу транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к правоохранителям обратились сотрудники отделения "Укрзализници", которые сообщили о нанесении убытков, вызванных остановкой грузовых поездов.



По данным полиции, в результате действий участников блокады были остановлены два грузовых поезда. Один - на четыре минуты, а второй - более чем на час. В блокировании движения поездов участвуют два народных депутата Украины и еще около 100 посторонних лиц.

Полицейские призвали участников акции решать вопросы исключительно в правовом поле, прекратить блокировать движение поездов и проводить мероприятия без нарушений закона и общественного порядка.