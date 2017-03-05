Дороги в Мариуполе хоть и качественнее, чем в Днепре, но оставляют желать лучшего

Напомним, недавно «Мариупольавтодор» провел мониторинг состояния дорог, который показал, что городские дороги лучше, чем в Днепре, Запорожье и Краматорске.



Однако их качество оставляет желать лучшего. В некоторых частях города - особенно. Один из таких участков, к примеру, находится по проспекту Строителей - от бул. Шевченко до пр. Мира. О нем поведали мариупольцы. По их словам, здесь достаточно много ям. Так что городским службам предстоит много работы, но главное, чтобы она была качественной.

Стоит отметить, что такая удручающая ситуация с дорогами наблюдается на 95% территории Украины.

Фото Александра Кузнецова