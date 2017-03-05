Авдеевка снова осталась без электроснабжения, мобильная связь работает с перебоями. Такая ситуация в городе произошла из-за очередного обстрела, сообщили в пресс-центре АТО.
"Объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны. Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам. Вода в дома жителей пока подается", - отметили в Штабе.
Информация уточняется.
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Рубрика: Новости Донбасса
05-03-2017, 17:44
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Авдеевка снова без электроснабжения, мобильная связь работает с перебоями
Авдеевка снова осталась без электроснабжения, мобильная связь работает с перебоями. Такая ситуация в городе произошла из-за очередного обстрела, сообщили в пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»